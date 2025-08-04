Умер советский актер, режиссер и сценарист Эльчин Эфендиев

3 августа ушел из жизни Эльчин Эфендиев, советский и азербайджанский писатель, сценарист, актер, режиссер, драматург, доктор философских наук, литературовед, профессор Бакинского госуниверситета, лауреат многочисленных премий.

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Эфендиев - народный писатель Азербайджана, его первый рассказ был опубликован в 1959-м: произведение 16-летнего прозаика появилось в газете "Молодежь Азербайджана". Дебютная книга - 1965-й.

Произведения прозаика переведены на более чем двадцать языков, включая русский. Они неоднократно экранизировались. Эфендиев выступил автором сценария проектов "Первая любовь Балададаша", "Удар в спину", "Дачный сезон", "Серебристый фургон", "Ночь без края" и других.

Как актер появляется в мелодраме 1978 года "Юбилей Данте", как режиссер снял в 1969-м "Джиртдан", первый азербайджанский мультфильм, в основе его сценария - одноименная сказка.

О кончине известного литератора и кинематографиста сообщил портал Oxu. Писатель скончался у себя дома - его смерть констатировала прибывшая на вызов бригада врачей "скорой помощи".

Прощание прошло сегодня в национальном ТЮЗе.