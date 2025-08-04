Гигантские пельмени всплыли в центре российского города

Необычный арт-объект появился в центре Екатеринбурга в Харитоновском саду. На поверхность воды «всплыли» двенадцать гигантских пельменей. Они сразу привлекли внимание горожан и пользователей соцсетей. На произошедшее обратило внимание издание E1.RU.

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На опубликованных снимках можно увидеть, что пельмени выполнены в реалистичной форме и свободно держатся на воде. Пока арт-объект остается на месте, и у екатеринбуржцев и гостей города есть возможность рассмотреть его поближе в течение ближайших дней. Будет ли инсталляция перемещена в другой район города, пока не сообщается.

Происхождение плавающих скульптур пока неизвестно. В соцсетях уже появилось предположение, что арт-объект может быть посвящен уральской кухне, для которой пельмени давно стали своеобразным гастрономическим символом.

Пока одни делают селфи на фоне гигантского «блюда», другие задаются вопросами — из чего сделаны конструкции и насколько они безопасны для пруда. Ряд экологических активистов предложил провести проверку состава материалов на предмет их влияния на воду, чтобы убедиться в отсутствии возможного вреда для водоема и его обитателей.

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