Вулкан на Камчатке выбросил вулканические бомбы
Ключевской вулкан на Камчатке выбрасывает вулканические бомбы на сотни метров над кратером. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Камчатского филиала ЕГС РАН.
В понедельник, 4 августа, вулкан три раза выбросил пепел — сначала на 6,5, затем на 7,5 и 8 километров над уровнем моря.
«Вулкан Ключевской, 4 августа. Происходят выбросы вулканических бомб до нескольких сотен метров над кратером», — пояснили в пресс-службе.
Вулканическая бомба — жидкий или пластичный сгусток лавы, выброшенный из кратера вулкана во время его извержения, и частично или полностью затвердевший в полёте.
Извержение на Камчатке может привести к затоплению дорог
Размер варьируется от 3–7 см до нескольких метров, дальность полёта — до нескольких километров. Форма бывает шаровидная, эллипсоидная, грушевидная, цилиндрическая, веретенообразная, спиралевидная, ленто- или лепёшкообразная.