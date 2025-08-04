Вулкан на Камчатке выбросил вулканические бомбы

Ключевской вулкан на Камчатке выбрасывает вулканические бомбы на сотни метров над кратером. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Камчатского филиала ЕГС РАН.

В понедельник, 4 августа, вулкан три раза выбросил пепел — сначала на 6,5, затем на 7,5 и 8 километров над уровнем моря.

«Вулкан Ключевской, 4 августа. Происходят выбросы вулканических бомб до нескольких сотен метров над кратером», — пояснили в пресс-службе.

Вулканическая бомба — жидкий или пластичный сгусток лавы, выброшенный из кратера вулкана во время его извержения, и частично или полностью затвердевший в полёте.

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Размер варьируется от 3–7 см до нескольких метров, дальность полёта — до нескольких километров. Форма бывает шаровидная, эллипсоидная, грушевидная, цилиндрическая, веретенообразная, спиралевидная, ленто- или лепёшкообразная.