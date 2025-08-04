Режиссеру Михалкову во время обеда с Алиевым неожиданно позвонил Путин

В одном из выпусков телепередачи «Бесогон» ее автор и ведущий, кинорежиссер Никита Михалков поделился воспоминаниями о совместном обеде с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Во время этого режиссеру поступил телефонный звонок от российского лидера Владимира Путина. Михалков отметил, что Алиев так же поговорил с коллегой из РФ.

Ключевое внимание в этом выпуске программы было уделено текущим событиям в Азербайджане и резкой риторики страны, направленной против России. Никита Михалков напомнил о нынешнем конфликте между двумя странами, а в эфире программы прозвучали высказывания Ильхама Алиева, в которых тот критиковал решения Москвы насчет украинского кризиса. Затем кинорежиссер перешел к рассказу о давнем обеде с азербайджанским лидером.

«Много лет назад я был приглашен в Азербайджан моими коллегами кинематографистами. И случилось так, что я был приглашен президентом Азербайджана на обед. <...> Дело в том, что за день до этого я попросил о возможности переговорить с нашим президентом по телефону по одному вопросу. И случилось так, что как раз именно во время этого обеда и раздался этот звонок. Когда Ильхам Гейдарович услышал, что я говорю с нашим президентом, я понял по его лицу, что это его сильно как-то взволновало», — рассказал Михалков в эфире своей программы. Информацию предает «Царьград».

По словам кинорежиссера, ему не хватит слов, чтобы передать ту радость и вдохновение, с которыми Алиев беседовал с Путиным. В тот момент президент РФ услышал немало комплиментов и приятных слов от азербайджанского коллеги. Крое того, Никита Михалков заметил, что ему могут возразить — времена меняются, ситуации бывают разными. Однако, как заявил телеведущий, настоящее мужское начало, особенно на Кавказе, «зиждется на достоинстве, на верности слову, на порядочности, надежности».