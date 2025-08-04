Автомобилисты, которые решают затонировать лобовое стекло своего транспорта, руководствуются исключительно «гомосексуальным влечением»*. Об этом в понедельник, 4 августа, заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

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По словам парламентария, стремление нанести тонировку вместе «рассверленным задним выхлопом» служат явными признаками нетрадиционное сексуальной ориентации*. Народный избранник призвал провести в России масштабную просветительскую компанию среди молодежи, чтобы не допустить ее « падения в греховный омут». Народный избранник добавил, что уже начал подготовку соответствующего обращения в Госавтоинспекцию.

— Чем занимается водитель в наглухо затонированной машине? Ответ очевиден — содомские утехи. Блуд вместе со своим однополым партнером, — передает слова Милонов Telegram-канал журналистки Ксении Собчак.

Осенью прошлого года депутат заявил, что все гей*-клубы в Москве должны быть закрыты. Он уточнил, что с этой просьбой к нему обратились граждане, приславшие видео «совершенно негодяйского поведения».

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.