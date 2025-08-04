Синоптик предупредила москвичей о «комплексе неблагоприятных явлений»
Синоптик Татьяна Позднякова в разговоре с Рамблером рассказала об аномальных осадках в московском регионе.
Согласно прогнозам, 4 августа в Москве может выпасть до 30 мм осадков, отметила она.
Такое количество осадков за одни день – это редкое явление, это близко к экстремально высоким значениям для 4 августа. При этом температура воздуха в регионе будет оставаться довольно высокой. Сейчас над регионом идет теплый фронт, который не проявляет высокой активности в околополуденные часы, его обострение, как правило, происходит после 15 часов. Так что мы ожидаем, что наиболее неблагоприятные условия в Москве будут наблюдаться в период с 15 до 21 часа. Пройдут сильные дожди, будет гроза. Порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду, местами даже может выпасть град.Татьяна ПоздняковаВедущий специалист информационного агентства «Метеоновости»
В ночь на 5 августа сильные ливни в московском регионе продолжатся, добавила синоптик.
«На сегодняшний день и на завтрашнюю ночь звучит предупреждение о комплексе неблагоприятных явлений. При этом на завтрашний день град не прогнозируется», - сказала она.
Во вторник, 5 августа, дожди пойдут на убыль, отметила Позднякова.
«А в среду погоду будет определять антициклон, осадков в этот день не ожидается. Температура воздуха составит 25-26 градусов, так что среда станет самым комфортным днем на этой неделе», - добавила она.
Ранее городские службы призвали москвичей быть внимательными на улице в непогоду.