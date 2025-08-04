Синоптик предупредила москвичей о «комплексе неблагоприятных явлений»

Такое количество осадков за одни день – это редкое явление, это близко к экстремально высоким значениям для 4 августа. При этом температура воздуха в регионе будет оставаться довольно высокой. Сейчас над регионом идет теплый фронт, который не проявляет высокой активности в околополуденные часы, его обострение, как правило, происходит после 15 часов. Так что мы ожидаем, что наиболее неблагоприятные условия в Москве будут наблюдаться в период с 15 до 21 часа. Пройдут сильные дожди, будет гроза. Порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду, местами даже может выпасть град.

Татьяна Позднякова Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости»