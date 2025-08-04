Россиянка рассказала, как ее родственники выживают в охваченной голодом Газе

В Газе происходит беспрецедентная гуманитарная катастрофа. Из-за дефицита продуктов, у десятков тысяч детей диагностировали острое недоедание. Население вынуждено есть траву. СМИ сообщают о гибели людей от голода. Из-за нехватки питьевой воды и медикаментов зафиксированы локальные эпидемические вспышки.

У россиянки Елены в анклаве остались родственники по мужу. Собеседница держит связь с близкими и знает обстановку из первых рук.

- У нас в Газе живут родственники, мы созваниваемся, они рассказывают жуткие вещи, - начала Елена. - Какая-то помощь туда идет, но её разворовывают, потом продают на базаре. Но это не самый худший вариант, ведь тогда можно хоть что-то купить, правда, по бешеным ценам. Хуже если гуманитарку не успели разворовывать, и её забрали себе представители ХАМАС – они делят продукты между собой. Тогда простым людям ничего не достается даже за деньги. Нет такого, чтобы граждане пришли в какой-то штаб и получили бесплатно продуктовый набор.

- Наверняка, не у всех есть деньги, чтобы купить продукты?

- Отсутствие денег у местного населения никого не волнует. А с переводами тоже непросто. Раньше мы своим отправляли какие-то суммы, но структуры, которые занимаются переводами, забирали 50 процентов. Например, отправили 500 долларов, на руки семья получила только 250. Кому - война, кому мать родна.

- Какие цены на продукты в Газе?

- Сахар килограммами не продают, только по 250 граммов. Стакан стоит примерно 2500 на наши деньги. Чеснок продается по зубчикам. Килограмм муки стоит порядка 2500 рублей. Но если на юге и в центральной часть анклава еще можно найти тот же рис, красную чечевицу, растительное масло, то на севере с продуктами - беда. Там даже питьевой воды нет. Если вдруг появляется, за неё тоже приходится платить, бесплатно никто не раздает.

- Что едят люди?

- Если найдут - рис. Из красной чечевицы варят похлебку. Больше ничего. Ещё у них растет трава, которую можно есть с оливковым маслом. Но так как оливкового нет, то разводят с растительным. Это совсем не вкусно, но кушать ведь что-то надо.

- О мясе речи не идет?

- Про мясо нам никто не говорил. Думаю, его нет.

- Детей чем кормят?

- У многих детей диагностируют рахит. Некоторые умирают от голода. Детское питание, памперсы – отсутствуют. Говорят, что грудным малышам варят похлебку из чечевицы. Перемалывают её, отжимают через марлю и дают ребенку сосать.

Нет возможности приобрести средства личной гигиены. Наш родственник раньше держал магазин, в котором продавал шампуни, стиральный порошок. Сейчас этих вещей вообще не найти в Газе. Самый плохой шампунь в маленьком флакончике стоит 7000 рублей.

- Выехать оттуда нереально?

- У моей подруги в северной части остался 22-летний сын, у него есть российский паспорт, но она никак не может вытащить его оттуда. Парень живет на улице. От домов остались одни руины: крыши есть, а стен нет. Все зависит от Израиля - дадут они разрешение на выезд или нет. Через Египет вроде никого не выпускают.

- Что с медициной, медикаментами?

- Медикаменты давно закончились: нет ни антибиотиков, ни лекарств, ни перевязочных средств, ничего! Врачей тоже почти не осталось в Газе. Большинство из них получали образование в России, они к нам и уехали. У нашего родственника на почве этого кошмара, обострились психические расстройства. Благо, у семьи остались знакомства с местными медиками. Как-то пытаются решить проблему. Так что гуманитарная катастрофа затронула все сферы жизни.

- Можно сказать, что палестинцы остались брошенными?

- В общем да, про них и сейчас забыли. Тема сошла на нет.

- Писали, что некоторые страны тоннами сбрасывают им с воздуха гуманитарную помощь. Она тоже не доходит до населения?

- В Газе образовались местные мафии. Как правило, банды сколачивают семьи, где много мужчин, в основном, бедуины. Они охотятся за таким грузом. Они отгоняют людей, если кто-то пытается забрать продукты. Дело доходит до поножовщины. То, что им не нужно, продают. У знакомых пацан каким-то образом урвал гуманитарную помощь. Когда возвращался домой с пакетом продовольствия, на него напали, всё отняли. Сегодня в Газе господствует закон джунглей - выживут сильнейшие. За еду стали убивать. Семьи-то большие, кушать хочется всем. Люди доведены до отчаянья. Озверели. Друзья говорят, подобного там никогда не было.