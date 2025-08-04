Названы причины разрушительной непогоды в Краснодарском крае

В Краснодарском крае 3 августа произошло стихийное бедствие — сильный ураган с проливными дождями. Это стало результатом сочетания обстоятельств, которые невозможно было предотвратить, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «КП»-Кубань».

По словам Вильфанда, «с одной стороны – неустойчивая циклоническая деятельность, с другой – сложный рельеф местности». Как уточнил специалист, воздушные массы «натыкаются» на горы, происходит конденсация, образуются облака.

«Все это привело к тому, что на юге выпали очень интенсивные осадки – месячная, полуторамесячная, а местами и близко к двухмесячной норме», – отметил научный руководитель.

Кроме того, в этой местности протекает множество горных рек, которые, по информации метеоролога, могут стремительно подниматься на несколько метров всего за полтора часа. Эти реки несут стремительные потоки воды, способные сметать все на своем пути. Также, по словам синоптика, наблюдается переполнение притоков Кубани.

Как уточнил Вильфанд, можно лишь уменьшить последствия. Для этого и выпускают штормовые предупреждения, добавил он.

По предварительной информации, 4 августа еще сохранится неустойчивость погоды. На юге все также возможны ливневые дожди, град, ветер до 20 метров в секунду. Но циклон отходит, ситуация будет постепенно улучшаться, заявил синоптик.