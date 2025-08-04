Глава ассоциации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет» Михаил Богданов в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу об установлении в России для родителей школьников дополнительного оплачиваемого выходного 1 сентября — в День знаний.

С соответствующим предложением ранее выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. По его словам, многие работодатели сейчас вынуждают родителей брать отгулы за свой счет или использовать отпускные дни.

Эксперт выразил сомнения в том, что проблемы с работодателями у родителей школьников носят массовый характер.

Обычно 1 сентября в школу с родителями приходят только первоклассники. Это их праздник. Поэтому, возможно, было бы резонно ввести выходной для тех родителей, которые ведут детей в школу в первый раз. Но стоит ли здесь устраивать выходной всей стране? Не могу сказать, насколько это оправданно. Ведь родители всех остальных школьников зачастую не ходят с ними в школу 1 сентября. Если кто-то и приходит, то это скорее исключение, чем правило. И я не слышал со стороны родителей жалоб на то, что их не отпускают работодатели, и из-за этого возникают какие-то проблемы. Кроме того, полагаю, раз в жизни в случае необходимости можно взять отгул за свой счет, чтобы проводить ребенка в школу. Михаил Богданов Глава ассоциации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет»

Ранее в Госдуме предложили отменить бесплатное обучение детей мигрантов в старших классах.