Как смывало Краснодарский край: захватывающие кадры потопа

В минувшие выходные на Краснодарский край обрушились мощные ливни. Из-за сильных дождей в Туапсинском районе вышла из берегов река Дефань: под водой оказались три населенных пункта. В селе Дефановка пассажирский автобус сорвался с моста и упал в реку. В салоне находились 25 человек — всех спасли сотрудники «Кубань-СПАС».

Помимо наводнения, отдыхающие на пляже Агой стали свидетелями смерча, который раскидал стулья и поднял в воздух катамаран. Об этом сообщает Lenta.ru. Во время шторма пострадал известный в регионе пляж Джубга. По словам очевидцев, сейчас курорт напоминает большую мусорку. Некоторые отдыхающие не растерялись и соорудили плот из веток и досок, принесённых потоками воды.

В Ассоциации туроператоров России заявили об отсутствии пострадавших среди организованных туристов из-за непогоды. Некоторые экскурсионные маршруты временно корректируются.

Самые яркие кадры погодного апокалипсиса в Краснодарском крае — в галерее «Рамблера».