Как смывало Краснодарский край: захватывающие кадры потопа

Александр Котлеткин
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Уровень воды в реке Дефань после сильного ливня
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Уровень воды в реке Дефань после сильного ливня 
© РИА Новости
Сход грязевого потока на участок трассы в результате сильных осадков в Туапсинском районе Краснодарского края
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Сход грязевого потока на участок трассы в результате сильных осадков в Туапсинском районе Краснодарского края 
© РИА Новости
Подтопления в результате подъема уровня воды в реке Чепси в селе Фанагорийском Краснодарского края
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Подтопления в результате подъема уровня воды в реке Чепси в селе Фанагорийском Краснодарского края 
© РИА Новости
Уровень воды в реке Дефань после сильного ливня
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Уровень воды в реке Дефань после сильного ливня 
© РИА Новости

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Подтопления на улицах в результате подъема уровня воды в реке Дефань в Туапсинском районе Краснодарского края
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Подтопления на улицах в результате подъема уровня воды в реке Дефань в Туапсинском районе Краснодарского края 
© РИА Новости
Смерч у побережья Сочи
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Смерч у побережья Сочи 
© Соцсети
Спасатели во время работы в зоне подтопления
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Спасатели во время работы в зоне подтопления 
© Соцсети
Мужчина снимает видео после сильного ливня в Краснодарском крае
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Мужчина снимает видео после сильного ливня в Краснодарском крае 
© Соцсети
Кадры смерча на пляже в Краснодарском крае
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Кадры смерча на пляже в Краснодарском крае 
© Соцсети

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Отдыхающие плавают в море на самодельном плоту
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Отдыхающие плавают в море на самодельном плоту 
© Соцсети
Последствия сильного ливня в Краснодарском крае
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Последствия сильного ливня в Краснодарском крае 
© Соцсети

В минувшие выходные на Краснодарский край обрушились мощные ливни. Из-за сильных дождей в Туапсинском районе вышла из берегов река Дефань: под водой оказались три населенных пункта. В селе Дефановка пассажирский автобус сорвался с моста и упал в реку. В салоне находились 25 человек — всех спасли сотрудники «Кубань-СПАС».

Помимо наводнения, отдыхающие на пляже Агой стали свидетелями смерча, который раскидал стулья и поднял в воздух катамаран. Об этом сообщает Lenta.ru. Во время шторма пострадал известный в регионе пляж Джубга. По словам очевидцев, сейчас курорт напоминает большую мусорку. Некоторые отдыхающие не растерялись и соорудили плот из веток и досок, принесённых потоками воды.

В Ассоциации туроператоров России заявили об отсутствии пострадавших среди организованных туристов из-за непогоды. Некоторые экскурсионные маршруты временно корректируются.

Самые яркие кадры погодного апокалипсиса в Краснодарском крае — в галерее «Рамблера».