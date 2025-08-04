В Москве прощаются с народным артистом России Юрием Ереминым

В Москве началась церемония прощания с народным артистом РСФСР Юрием Ерёминым.

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Прощание проходит на Основной сцене Театра Моссовета, где работал знаменитый режиссёр. В холле размещена фотовыставка, посвящённая творчеству Юрия Ивановича.

Известный театральный режиссёр умер 1 августа на 82-м году жизни. Причиной названа продолжительная болезнь.

Народный артист России работал во многих театрах страны, последним местом работы стал Театр имени Моссовета.

Также Ерёмин иногда появлялся на сцене как актёр, а в 1982 году сыграл в фильме "Срочно... Секретно... Губчека".