Спасенного с набережной Фонтанки кота назвали Орфеем

В Санкт-Петербурге почти неделю длилась спасательная операция по вызволению кота из гранитной набережной реки Фонтанки. Были задействованы десятки сотрудников МЧС и общественных организаций, на помощь пришли и неравнодушные жители города. Потребовалось немало терпения и изобретательности, чтобы вытащить животное на берег.

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Уставший после многодневного дежурства в реке Леонид Лунев показывает, где скрывался кот. Как попал он внутрь гранитной набережной - загадка, но очевидно одно: это можно было сделать только с воды. Значит, либо сам упал в реку, либо его скинули. Еще в минувший вторник жители окрестных домов услышали истошное мяуканье. И обратились за помощью. Но достать пленника оказалось непросто.

За расщелиной оказался небольшой лаз наверх - получилось, кот попал как бы в воздушный мешок внутри камней. Выманить его наружу мешали то грозовые ливни, которые повышали уровень воды в Фонтанке. То проходящие мимо туристические теплоходы и катера, которые поднимали нагонную волну.

Операция по вызволению несчастного животного из гранитной набережной длилась почти неделю. Из локального события она превратилась в общегородское: подключились представители транспортной прокуратуры, комитета по транспорту и даже МЧС.

Спасатели МЧС были готовы задействовать тяжелую технику. В утренние часы на Фонтанке приостанавливали судоходство, а днем с патрульного катера встречных капитанов просили сбавлять ход. Туристы, узнавая об операции, переживали: спасут ли. Но усатый не поддавался ни на какие уговоры. Выходил только ночью подкрепиться оставленной едой. Рядом с расщелиной решили смонтировать деревянный короб.

Счастливая развязка этой истории произошла накануне. Как говорят спасатели, сработала тактика хищников: "кто кого пересидит". Перепуганный, но обессиленный кот сам пошел в ловушку. Под восторженные крики всех участников пленника вытащили на берег и погрузили в автомобиль.

В тот же день животное обследовали ветеринары. Оказалось - взрослый мальчик. Диагнозы - истощение, паразиты, абсцесс на правой лапе. В целом здоров. Сейчас коту, в спасении которого приняли участие десятки людей, подбирают хозяев. Желающие уже есть. А назвали усатого героя Орфей - за то, что побывал в подземном царстве и чудесным образом оттуда вернулся.