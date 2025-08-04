Самый молодой рэпер в мире из России завирусился в Сети

Музыка самого молодого рэпера в мире завирусилась в Сети. Как сообщает Telegram-канал Shot, Артюня называет себя «саундклауд ребенком» и признается, что ему нет и 10 лет.

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Мальчик выпустил уже несколько треков: про то, что всего добился сам, не ходит в школу и покупает себе новых «Лабубу». Артюня утверждает, что делает композиции сам, а вдохновляется старшими коллегами и их музыкой.

Мнение пользователей соцсетей об Артюне разделились. Одни считают, что в его семью следует «вызвать опеку», а другие, что «саундклауд ребенок» — лучший рэпер за последнюю 1000 лет.

Shot отмечает, что раньше самым молодым рэпером России считался Молодой Владимир. 13-летний парень уже имеет проблемы с выступлениями — СМИ писали, что его концерты в Москве требовали запретить православные активисты. Причиной стали тексты песен: в них подросток читает про криминал, «обнал» и «централ».