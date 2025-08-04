Четверть не успевших похудеть к лету россиян фотошопят фотографии для соцсетей

Четверть россиян (26%), не успевших привести себя в форму к лету, собираются ретушировать свои фотографии для социальных сетей, чтобы выглядеть стройнее. Таковы, как пишет ИА «Прайм», результаты исследования, проведенного сервисом доставки готовой еды «Много лосося».

© Газета.ру

Как показал опрос, в целом подготовиться к пляжному сезону планировали 82% жителей страны, однако достичь желаемого результата удалось лишь 47% из них. При этом 11% респондентов сознательно не хотели худеть, а 7% заявили, что и так довольны своей фигурой.

Те, кто не успел достичь поставленной цели, не опускают руки. Более половины из них (53%) намерены наверстать упущенное за счет правильного питания, а 41% планируют чаще посещать спортзал. При этом каждый третий (35%) из этой группы рассматривает для себя инъекции препаратов для похудения, таких как «Оземпик».

Среди самых популярных методов, которые россияне использовали для снижения веса этой весной, оказались спорт и диетические ограничения. Треть (33%) опрошенных отказались от сахара, 35% придерживались белковой диеты, а 28% следили за дефицитом калорий. Почти каждый десятый (8%) участник исследования признался, что уже прибегали к инъекциям «Оземпика» или его аналогов.

Несмотря на это, отношение к медикаментозным способам похудения остается неоднозначным. Большинство россиян отрицательно относятся к таким препаратам, а к хирургическим операциям для снижения веса негативно настроены 62% опрошенных.

По мнению участников опроса, самым эффективным способом поддержания формы остается здоровый образ жизни. Почти половина респондентов назвали наиболее действенным методом спорт, 39% — отказ от сахара, а 36% — белковую диету.

В исследовании приняли участие более 1,5 тысячи россиян.

Ранее аналитики выявили тревожный рост популярности темы женоненавистничества в Рунете.