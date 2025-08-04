Мarkul спел с Петербургом: на Дворцовой площади прошёл неожиданный перформанс от рэпера

Первый за три года «концерт» исполнителя в городе прошёл чисто по-питерски: с уличными музыкантами и у Эрмитажа.

В ночь с 3 на 4 августа 2025 года на Дворцовой площади у Эрмитажа петербуржцы стали свидетелями внезапного уличного концерта Markul: хип‑хоп-артист, который не выступал в Санкт‑Петербурге уже три года, внезапно присоединился к уличной группе «Лифт на Луну» и совместно исполнил три композиции – «Стрелы», «Осадки» и новый трек, премьера которого состоится в августе.

Markul, услышав знакомый мотив своей песни, подошел и стал подпевать фронтмену, а затем и вовсе взял микрофон. Сначала зрители не поняли, что место вокалиста занял известный рэпер, но уже через пару строк знакомым тембром группу окружила толпа поклонников. Внезапный лайв сразу попал в соцсети, пользователи которых подтвердили – такое возможно только в Петербурге.

Markul: «Питер – это особый город. Здесь музыка на улицах, в воздухе, и она живёт вместе с людьми. Когда я услышал знакомый мотив у ребят на Дворцовой, понял – это тот самый настоящий звук, который не спрячешь в большие залы и студии. Это живое дыхание города, и я не мог пройти мимо, не стать частью этой истории».

«Лифт на луну» часто превращает Дворцовую в импровизированную сцену для каверов на популярные композиции. Но у группы есть и собственные – например, в июле вышел сингл «Сверхпродуктивный день». Теперь кажется, что это песня про тот самый день, когда их приметил популярный артист.

Markul приехал в Петербург в качестве хэдлайнера на фестиваль Пикник Афиши x Сбер, который пройдёт 9 августа на Елагином острове. Гостям фестиваля можно не волноваться – репетиция выступления уже прошла отлично.