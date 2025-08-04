Аномальные дожди обрушились на российский регион

Аномальные дожди обрушились на Кубань — за сутки в российском регионе выпали две месячные нормы осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

По словам синоптика, сильные дожди зафиксировали также в Черноземье и Донбассе. Однако в Краснодарском крае осадков оказалось экстремально много.

«Аномально много ливней прошло на Кубани, особенно на Черноморском побережье Кавказа: Кичмай — 171 миллиметр, что составляет две месячные нормы осадков, Солохаул — 129 миллиметров, Лазаревское — 51 миллиметр, Красная Поляна — 47 миллиметров, Сочи и Псебай — 43 миллиметра», — уточнил Тишковец.

Метеоролог предупредил, что эти грозовые тучи движутся в сторону Центральной России. Так, на Москву 4 августа может обрушиться 53 литра дождевой воды на один квадратный метр. По прогнозам синоптика, есть вероятность подтоплений.

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек москвичам четыре дня дождей. По словам метеоролога, осадки продлятся до четверга, 7 августа.