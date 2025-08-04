Умер старейший ветеран Великой Отечественной войны

В амурском селе Нижняя Ильиновка на 106 году жизни умер Иван Михайлович Мудрак. Он был старейшим из фронтовиков-дальневосточников.

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В годы Великой Отечественной войны Иван Мудрак служил разведчиком, участвовал в освобождении Северного Китая от японских милитаристов. После войны много лет работал комбайнером в родном селе. Его супруга Капитолина тоже была долгожителем, она немного не дожила до 100 лет.

У Ивана Михайловича Мудрака пятеро детей, десять внуков, пятнадцать правнуков и три праправнука. В их семье был неписанный, но святой обычай, который никто никогда не нарушал: 9 мая, в День Победы, вся большая семья Мурдаков собиралась за праздничным столом у деда Ивана. Столы всегда ставили во дворе и дружно отмечали святой праздник.

До 100 лет Иван Михайлович оставался заядлым охотником и рыбаком. С легкостью ходил на лыжах.

Фронтовик был награжден медалями "За отвагу", "За победу над Японией", орденом "Отечественной войны" и редким знаком "Отличный разведчик".