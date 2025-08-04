Минтранс рассмотрит упрощение правил аэросъемки с дронов

Минтранс проработает упрощение процедур для аэрофотосъемки с беспилотников, включая снятие грифа секретности с результатов. Об этом свидетельствуют материалы правительственного совещания, которые имеются у "Коммерсанта".

Инициатива связана с действующими нормативами, требующими получения лицензии ФСБ (до 30 дней) и передачи материалов в Минобороны для проверки на гостайну (еще 30 дней).

"За это время данные теряют актуальность для мониторинга пожаров, разливов нефти или состояния полей", — отмечают в отрасли.

Текущие правила основаны на засекреченных инструкциях СТГМ-90 и ПАРО-90. 70% компаний, по оценкам "Русдронопорта", работают нелегально, не дожидаясь проверки. Сроки согласования нового порядка переносятся (ориентировочно — 2026–2027 гг.).

Предлагается ввести зонирование: автоматическое разрешение съемки над сельхозземлями и лесами ("Лаборатория будущего"), разрешить владельцам участков съемку для личных целей без согласований ("Геоскан"), а также сократить срок проверки до 3–5 дней с использованием защищенных облачных сервисов. В Минтрансе подтвердили работу над совершенствованием законодательства, но детали не раскрыли.