Блогерша описала поселок в России фразой «как декорации к фильму про апокалипсис»

Российская путешественница побывала в поселке Юбилейный в Пермском крае и описала его фразой «как декорации к фильму про апокалипсис». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

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Автор публикации отметила, что во времена расцвета поселка там жили 11 тысяч человек. «Для работников шахты "Шумихинская" строили все с размахом. Магазины, школа, детский сад, дом культуры, собственная пожарная команда. Местные жители рассказывают, что пока вся страна стояла в очередях, сюда поставляли лучшие продукты и товары», — добавила она.

В 1990-х годах шахту закрыли, и сейчас из 11 тысяч в Юбилейном осталось около 300 человек. Они живут в нескольких пятиэтажках, а заброшенных многоквартирных домов там — больше десятка.

По словам россиянки, в местной администрации говорят, что готовы дать квартиру бесплатно всем желающим. Они должны лишь погасить долги за коммунальные услуги.

«Но знаете что? Есть семьи, которые специально переехали сюда из Перми. Говорят: тихо, природа красивая, все друг друга знают, за аренду платить не надо. Если работа удаленная и заброшки не пугают, почему бы и нет?» — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла любимые малые города России, которые туристы, по ее мнению, незаслуженно обходят стороной. В частности, она включила в перечень самобытный город Касимов в Рязанской области, который некогда был столицей Касимовского ханства.