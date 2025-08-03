В Швейцарии назвали впечатляющей миграцию в Россию из западных стран

Количество изъявивших желание переехать в Россию из недружественных стран как лица, разделяющие традиционные духовно-нравственные ценности, впечатляет. Так миграцию из Запада в РФ оценила швейцарская газета Tages-Anzeiger.

Москва продвигает «визу ценностей» с августа 2024 года. На ее получение могут претендовать граждане недружественных государств, куда входят США, Великобритания, Канада, Австралия и все страны Европейского союза (ЕС), за исключением Венгрии и Словакии. Издание подчеркивает, что по состоянию на июнь было подано 1156 заявлений. Лидерами по количеству заявок оказались Германия (224), Латвия (126) и США (99).

«Для страны с населением 146 миллионов человек это не так много. Но это впечатляющая цифра, если учесть, что на Россию наложены санкции, нет прямых рейсов из западных стран, а для перевода активов в страну приходится пользоваться непростыми обходными путями. Люди едут в Россию не потому, что это рай, а потому, что они потеряли веру в Запад», — указано в материале.

Прежде о желании граждан западных стран переехать в Россию заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, жители государств НАТО хотят переехать в РФ, чтобы защитить своих близких от курса Запада против традиционных ценностей.