В России появился новый праздник

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился установить новый профессиональный праздник — День артиста. Об этом сообщает официальный сайт кабмина.

В воскресенье стало известно, что в России появится профессиональный праздник артистов театра, кино, цирка, а также музыкантов и эстрадных исполнителей.

«Его предполагается отмечать 17 января — в день рождения первого народного артиста СССР, одного из основателей Московского художественного театра, выдающегося педагога и создателя системы актёрского мастерства Константина Сергеевича Станиславского», — сказано в сообщении правительства.

Документ предписывает Министерству культуры в шестимесячный срок выпустить ведомственный нормативный акт, он закрепит данное решение.

Инициатором введения нового праздника стал председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков. Он обратился с этой идеей к правительству РФ.