В АТОР оценили последствия «удара стихии» по Кубани

От «удара стихии» в Краснодарском крае из числа организованных туристов никто не пострадал. Об этом сообщает в Telegram-канале Ассоциация туроператоров России (АТОР).

© МЧС России

По данным ведомства, из-за обрушившихся на регион смерчей, гроз и паводковых дождей в некоторых районах была нарушена транспортная инфраструктура. Некоторые экскурсионные маршруты корректируются.

Как уточняется в посте, на 1414 км автомагистрали М4 в районе Молдавановки после схода селя был сбой в автодвижении. В Геленджике из-за штормового предупреждения и полуметровых волн ограничили купание и отменили фестиваль «Морская миля», а в поселке Новомихайловское подтопило 20 придомовых территорий.

На Кубани в результате прохождения смерча и ливней из берегов вышли реки. В Туапсинском районе уже ввели режим ЧС. Там затопило три населенных пункта, автобус с пассажирами рухнул в реку. Кроме того, в Лермонтово потоками воды смыло мост, без переправы остались жители 300 домов. Под Горячим Ключом от большой земли оказалась отрезана незарегистрированная группа туристов, одна из путешественниц сломала ногу.

По прогнозам синоптиков, штормовая погода с грозами и смерчами ожидается в регионе и в понедельник, 4 августа.