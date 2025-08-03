Стали известны подробности состояния Ивана Краско

Народный артист России, 94-летний Иван Краско, по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказал концертный директор актера Вячеслав Смородинов. Об этом пишет «Российская газета».

По данным газеты, 31 июля Краско был госпитализирован в тяжёлом состоянии в одну из клиник Санкт-Петербурга.

Смородинов заметил, что проблемы со здоровьем у актёра связаны с его возрастом. Он добавил, что ему требуется лечение и специальное питание.

«Конечно, ему не обойтись без посторонней помощи. Нет сил встать с кровати, он уже не может ходить. Почти не видит. Плохо слышит. Постоянно дремлет. Ничего уже не интересует. Ну а что вы хотите? В сентябре Ивану Ивановичу — 95 лет», — отметил директор.

По его мнению, после лечения Краско потребуется на постоянной основе профессиональный медицинский уход. Он предположил, что актера отправят в Дом ветеранов сцены или хоспис.

Большая часть жизни артиста театра и кино связана с театром им. В. Ф. Комиссаржевской, в котором Иван Краско служит более полувека и сыграл порядка сотни ролей.

Ивана Краско доставили в реанимацию в тяжелом состоянии

В театре отмечают, что спектакли с его участием — это «глубокий зрительский восторг» и воспоминание на долгие годы.

Напомним, что в августе 2021 года Краско доставили в больницу с подозрением на микроинсульт. Спустя полгода у актера снова начались проблемы со здоровьем, а в июле 2022 года он был госпитализирован.

Летом 2023 года народный артист перенес инсульт, после чего ему сделали сложную операцию по удалению тромба из головного мозга через сосуды. В мае 2024 года он попал в реанимацию.