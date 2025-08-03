Стало известно, кого могут лишить права на обладание оружием

Федеральная служба судебных приставов планирует ограничить выдачу лицензий на оружие людям, у которых есть непогашенные судебные долги, рассказала заместитель директора ФССП Елена Захаркина. Об этом пишет RT.

По данным портала, чиновница рассказала об инициативе по введению ограничений для должников во время лекции в рамках всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

Захаркина пояснила, что ведомство активно внедряет в элементы разрешительной системы Росгвардии инициативу о том, что люди, которые хотят получить оружие, должны быть честны перед законом и не иметь задолженности перед судебными приставами.

«Если человек не готов исполнять законы Российской Федерации, зачем ему разрешение о ношении личного оружия, даже если оно охотничье», — пояснила замдиректора.

По ее мнению, судебных долгов не должны иметь и люди, представленные к государственным наградам.

Ранее ФССП подвела итоги работы за первое полугодие 2025 года. Ведомство исполнило 91,9 млн производств — на 5 млн больше, чем за аналогичный период 2024 года.