Умер народный артист СССР, режиссер Эльдар Шенгелая

Грузинский кинорежиссер, народный артист СССР Эльдар Шенгелая скончался в Тбилиси в возрасте 92-х лет. Об этом, как передает ТАСС, проинформировал Фонд Нато Вачнадзе.

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Шенгелая родился 26 января 1933 года, окончил режиссерский факультет ВГИКа в Тбилиси. После учебы работал на киностудии "Мосфильм".

За свою карьеру он успел снять более десяти фильмов, в числе которых "Необыкновенная выставка", "Микела", "Голубые горы или Неправдоподобная история" и "Чудаки".

С 1976 года Шенгелая был первым секретарем правления Союза кинематографистов Грузии и секретарем правления Союза кинематографистов СССР.

О причинах смерти и дате похорон пока не сообщалось.