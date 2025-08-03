Рособрнадзор опроверг информацию об аномальном числе 100-балльников по ЕГЭ на Северном Кавказе

Информация об огромном количестве выпускников школ в Северо-Кавказском федеральном округе, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, не соотвествует действительности. Об этом говорится в сообщении Рособрнадзора.

Как отметили в ведомстве, всего в указанных регионах выпускников, получивших максимальный балл на ЕГЭ, 98 человек. А во всей России таких детей в этом году — 7377. Причем наибольшее количество 100-балльников было в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Краснодарском крае.

Ранее в Сети появилась информация об аномальном количестве выпускников-100-балльников. Утверждалось, что на первом месте по этому показателю — Дагестан, за ним шли Чечня, Ингушетия, Северная Осетия и Кабардино-Балкария.