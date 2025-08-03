В России появится новый профессиональный праздник

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился в шестимесячный срок закрепить в календаре новый профессиональный праздник — День артиста. Об этом пишет пресс-служба кабмина в Telegram-канале.

В правительстве пояснили, что праздник предполагается отмечать 17 января — в день рождения первого народного артиста СССР, одного из основателей Московского художественного театра Константина Станиславского.

Дата станет праздником для артистов театра, кино, цирка, а также музыкантов и эстрадных исполнителей.

«С инициативой установления Дня артиста в правительство обратился председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков», — заметили в пресс-службе.

Предложение Машкова поддержал первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. Он возглавляет оргкомитет по празднованию 150-летия Союза театральных деятелей России, которое отметят в 2026 году.

В рамках юбилейного года будет еще несколько знаменательных событий, в частности, фестиваль «Россия. Театр. Общество», который предлагают провести на Красной площади. Также одним из ключевых мероприятий станет проект «Театральный поезд», который будет предварять фестиваль.

Напомним, что в конце XIX века актриса Императорских театров Мария Гавриловна Савина 17 января инициировала подобный профессиональный праздник.

Театры страны собирали вспоможение для актеров, которые находились в трудной жизненной ситуации. Выручку от представлений отдавали на общее дело — строительство первого Дома ветеранов сцены в Петербурге.