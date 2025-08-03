В Туапсинском районе Краснодарского края, где произошло подтопление ряда придомовых территорий и домов из-за повышения уровня воды в реке и сильных дождей, введен муниципальный режим ЧС, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Об этом пишет ТАСС.

Глава региона уточнил, что в селе Дефановка подтоплено 25 домов, в Молдавановском — 9 домов и 25 придомовых территорий, а в поселке Новомихайловском — 20 придомовых территорий.

По его словам, специалисты экстренных служб работают в усиленном режиме, оперативно устраняют последствия стихии и оказывают поддержку всем, кто нуждается в помощи.

К ликвидации последствий подтопления в Краснодарском крае привлечены более 150 человек и 44 единицы техники. Для жителей пострадавших от стихии населенных пунктов открыты два пункта временного размещения на 100 мест.

Специалисты в районе города Горячий Ключ спасли группу туристов из 17 человек. У одной из туристок была сломана нога, ей оказана помощь.

Из детского лагеря «Орлёнок» эвакуировано 63 человека, группы спасателей направляются к Горячему ключу, где водой окружены в общей сложности 130 туристов.

Ранее в региональном МЧС сообщили, что 3 августа до конца суток, 4 августа — ночью и утром ожидаются грозы, ливни с градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 22 м/с.