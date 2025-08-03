Режим ЧС введен в Туапсинском округе на фоне проливных дождей. Оказались подтоплены 70 придомовых территорий и более 30 домов. Пострадали населенные пункты Дефановка, Молдавановка и Новомихайловский, сообщает МЧС РФ.

Кроме того, на федеральной автодороге «М-4 Дон» сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. По данным Гидрометцентра, на территории Краснодарского края до конца суток, ночью и в понедельник утром ожидаются грозы, ливни с градом и шквалистым ветром. Также возможны смерчи над морем.