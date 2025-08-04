В ряде регионов России наступит 40-градусная жара

На юге Европейской России ожидается жара и сильные осадки, сообщает Гидрометцентр России.

В понедельник, 4 августа, в Калмыкии, в Сочи, Ростовской области ожидается сильный дождь с грозами, градом и ветром до 25 метров в секунду. В Крыму также ожидается непогода. Осадки прекратятся на большей части территорий во вторник, 5 августа. Сильные дожди также ожидаются на Северном Кавказе.

Экстремальная жара при этом не собирается покидать регион, отметили синоптики. Температура окажется на 2-5 градусов выше нормы в Южном округе, на 4-6 градусов — в Северо-Кавказском, в Чеченской Республике аномалия достигнет девяти градусов. Такая погода ожидается со вторника по четверг, 7 августа.

Аномальные дожди обрушились на российский регион

В понедельник и вторник сильная жара плюс 40-41 градус придет в Ставропольский край, до плюс 38 градусов до среды, 6 августа, ожидается в Кабардино-Балкарии и степных районах Северной Осетии. В Ингушетии и Чечне воздух раскалится до плюс 41 градуса. В Дагестане с понедельника по среду в низменных районах ожидается плюс 42-43 градуса, в предгорных районах плюс 40-41 градус, в горных районах плюс 38-39 градусов.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предсказала жителям столицы обильный на осадки август.