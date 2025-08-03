Юрист Пантазий рассказал, что нужно декларировать при выезде из России

Член Ассоциации юристов России Евгений Пантазий рассказал, что при выезде из России на таможне помимо денежных средств и дорожных чеков нужно декларировать госнаграды, культурные ценности, автомобили, редкие растения и животных, а также оружие на сумму свыше $10 тыс.

© РИА Новости

Кроме того, по его словам, декларировать при выезде из страны нужно лекарства с содержанием сильнодействующих и ядовитых веществ. Медпрепараты психотропного и наркотического характера, передаёт РИА Новости, также должны быть задекларированы.

В Федеральной таможенной службе России ранее напомнили, какие вещи необходимо декларировать.

Юрист Михаил Салкин также отмечал, что при перелёте таможенному декларированию подлежат драгоценности.