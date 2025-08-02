В МАГАТЭ рассказали о взрывах недалеко от ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции слышали взрывы в километре от периметра станции. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

«Группа МАГАТЭ на ЗАЭС слышала взрывы и видела дым, исходящий из места по соседству, где, по словам представителей станции, сегодня было совершено нападение на один из ее вспомогательных объектов», — говорится в заявлении.

Представители Запорожской АЭС проинформировали группу МАГАТЭ о том, что объект в 1,2 км от периметра станции подвергся обстрелу и атакам беспилотников.

До этого дрон ВСУ сбросил боеприпас на автомобильную стоянку около пожарной части ЗАЭС. В пресс-службе станции рассказали, что в результате украинской атаки были повреждены семь гражданских автомобилей, припаркованных на стоянке. Кроме того, на прилегающей территории загорелась сухая растительность, пожар возник рядом с теплотрассой.

13 июля украинские военнослужащие нанесли удар по уникальному учебно-тренировочному центру, в котором находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, на территории ЗАЭС в Энергодаре.