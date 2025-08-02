Раскрыто состояние госпитализированного Ивана Краско

Директор советского и российского актера Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал о его самочувствии. Его цитирует aif.ru.

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По словам Смородинова, попавший в реанимацию артист находится в тяжелом состоянии.

«Состояние артиста тяжелое, другой информации пока нет», — уточнил он.

В начале июня в СМИ появились новости о госпитализации Ивана Краско в реабилитационный центр, которые близкие позже опровергли.

Актер Краско попал в реанимацию и нуждается в круглосуточном уходе

Накануне 94-летнего Краско госпитализировали с его дачи в Грузино под Санкт-Петербургом. По словам представителя звезды, до этого они с друзьями Краско пытались разместить его в Доме ветеранов сцены, поскольку родственники не могут находиться с артистом круглосуточно и ему нужна сиделка, но получили несколько отказов.