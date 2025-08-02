Стала известна судьба дома Балабанова в Петербурге

Жильцы дом Балабанова на Васильевском острове пожаловались, что им уже 5 лет досаждает сосед, устроивший притон для асоциальных личностей в своей квартире. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

На протяжении пяти лет жильцы пишут жалобы во все инстанции. «Нехорошая квартира» находится на втором этаже — под квартирой, где когда-то жил режиссер.

Сюда не прекращается «паломничество разных личностей». Они ломают домофон, бродят по парадной, иногда залезают к своему «другу» через окно. После недавней вечеринки маргиналы закрыли себя внутри квартиры, вызволять их пришлось спасателям.

Соседи говорят, что хозяин квартиры «почти всегда в неадекватном состоянии». В доме живут родственники Балабанова, пожилые люди и семьи с детьми, которые боятся незваных гостей.

На доме Балабанова в Петербурге установили неофициальную мемориальную доску

В доме на Васильевском острове Балабанов жил с 1993 по 2013 год. На фасаде здания установлена мемориальная доска.