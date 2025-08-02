В России зафиксирована новая волна мошенничества, в которой злоумышленники представляются сотрудниками военкоматов и под предлогом уточнения данных пытаются получить доступ к аккаунтам граждан на портале «Госуслуги». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД «Вестник Киберполиции России».

Схема начинается с телефонного звонка с незнакомого номера. Звонящий представляется сотрудником военного комиссариата и сообщает о необходимости «актуализации сведений» в связи с якобы вступлением в силу Реестра электронных повесток. В ходе разговора абонента просят назвать код из СМС — якобы для подтверждения личности.

На деле передача этого кода позволяет преступникам получить доступ к личному кабинету гражданина на «Госуслугах», что открывает возможность для хищения персональных данных и проведения действий от имени пользователя.

В МВД подчеркнули: единый реестр воинского учета не предусматривает дистанционной верификации через СМС-коды. Все действия в рамках воинского учета производятся исключительно через официальные каналы и без участия третьих лиц.

Юрист рассказал о распространённых схемах телефонных мошенников

Правоохранители настоятельно рекомендовали россиянам сохранять бдительность, не сообщать коды подтверждения из СМС под любыми предлогами, а также незамедлительно завершать разговор в случае подобного звонка.

Ранее крадущий информацию вредонос Mamont начал рассылаться через SMS.