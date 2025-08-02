На Западной Украине начали вырубку деревьев под предлогом того, что они «имеют советское происхождение». Однако местные власти забыли о неудобной правде: советское происхождение имеет и Владимир Зеленский. Об этом заявила главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

В телеграм-канале Симоньян прокомментировала «очередную перемогу на Украине».

«В пригороде Львова полностью вырубили сквер. Местные чиновники объяснили — это потому, что деревья «имеют советское происхождение». А знаете, кто еще советского происхождения? Владимир Зеленский», — написала редактор RT.

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