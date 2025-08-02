Ученик Еремина рассказал, что перед смертью актер произнес пророческие слова

Режиссер и педагог Юрий Еремин знал, что умирает, рассказал в беседе с журналистами газеты «Аргументы и факты» его друг и ученик, главный режиссер Новгородского драматического театра имени Достоевского Александр Мурити.

Александр пояснил, что Еремин тяжело болел в течение последних трех лет. Он заметил, что последний раз беседовал с учителем в начале июля.

Мурити заметил, что разговор продолжался около 40 минут, беседа была долгой и теплой.

«Медленно умираю, Саша. Медленно, счастливо умираю», — процитировал мужчина слова Еремина.

По его словам, это действительно было так, мастер «счастливо умирал, потому что все мечты сбылись, все, что хотел он сказать в искусстве, все сказал».

Еремин воспитал прекрасных учеников, сделал мега-звезд из многих актеров, резюмировал Мурити.