Стала известна причина смерти режиссера Еремина
Народный артист РСФСР Юрий Еремин скончался после продолжительной болезни. Об этом рассказал главный режиссер Новгородского драматического театра Александр Мурити, пишет «Аиф».
Мурити сообщил, что три года назад стало известно о болезни Еремина. Тогда он начал ставить «Позднюю любовь» Островского в Театре Моссовета, но репетиции решили остановить. Еремину физически становилось хуже.
«Последние уже года три он практически не выходил из квартиры, только выходил прогуляться», — сказал режиссер.
Умер театральный режиссер Юрий Еремин
По его словам, Еремин не любил говорить о своем здоровье. Он следовал этикету, «не говорил о болячках», и всегда отвечал, что с ним «все хорошо».
«Но все мы знали о том, что он проходит регулярное лечение в больницах», — поделился Мурити.
Народный артист РСФСР, театральный режиссер Юрий Еремин умер накануне на 82 году жизни.