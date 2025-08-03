Вступил в силу закон о наказании за осквернение воинских мемориалов

За осквернение воинских захоронений и мемориалов теперь грозит штраф в размере до 5 миллионов рублей либо до 5 лет лишения свободы. Сегодня, 3 августа, вступил в силу закон на эту тему. Это серьезные, но оправданные меры, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Изменения были внесены в статью 243.4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Его нормами введена ответственность за осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России.

Это касается осквернения мемориалов, расположенных как на территории России, так и за рубежом, уточнил председатель Государственной Думы.

По его словам, "уголовная ответственность - мера серьезная, но оправданная в условиях, когда недружественные страны Запада пытаются исказить историю, уничтожают памятники и захоронения советских воинов, благодаря которым они сегодня живут".

"Наша задача - защитить память о погибших героях, не допустить осквернения их могил", - уверен Вячеслав Володин.

Закон был принят Государственной Думой 15 июля 2025 года. Введение уголовной ответственности за осквернение объектов, увековечивающих память о защитниках Отечества, депутаты поддержали единогласно.

Среди отягчающих обстоятельств, в частности, совершение преступления группой лиц, с применением или угрозой применения насилия либо же осквернение захоронений или памятников, относящихся к событиям Великой Отечественной войны.