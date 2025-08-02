Российская туристка купила «ядерную боеголовку» в Северной Корее

Туристка из РФ, съездившая в Северную Корею, приобрела там копию ядерной ракеты за 40 долларов. Об этом сообщает издание «Абзац».

Туристка Дарья рассказала, что ей хотелось приобрести уникальный сувенир, показывающий, что она побывала в Северной Корее». В итоге был сделан необычный выбор.

«Я купила форму олимпийской сборной и вот ядерную боеголовку», — рассказала девушка.

Дарья добавила, что в Корее ей понравился идеально ровный пляж без мусора, с чистой водой и песком. Местные жители относились к россиянам так, что они «чувствовали себя звездами».

«Было супермного внимания, все местные нас фотографировали, рассматривали, но очень тактично, деликатно к нам относились», — сказала путешественница.

Она отметила, что не пожалела, выбрав тур в Северную Корею вместо поездки в Турцию.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын торжественно открыл туристическую зону на Кальмасском полуострове. Там уже отдохнули первые группы российских туристов.