У каждого человека есть свой личный поход к вопросу о посещении церкви. Об этом в субботу, 2 августа, рассказал депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.

Парламентарий отметил, что верующий обязан найти гармонию между требованиями повседневной жизни и духовными потребностями.

— У каждого свой жизненный ритм, но православному христианину желательно бывать в храме регулярно, особенно в воскресные дни и на великие праздники, — добавил эксперт.

Кроме того, частота посещений храма зависит и от внутренних потребностей самого человека.

— Нет строгого требования приходить каждую неделю. Главное — чтобы визиты в храм были осознанными, с молитвой и искренним желанием быть ближе к Богу, — цитирует Иванова RT.

Бог прощает грехи не сразу — о прощении станет известно только на Страшном суде. Но все же существуют признаки прощения Господа, рассказал клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе, протоиерей Максим Первозванский.

Декан историко-филологического факультета ПСТГУ и иерей Андрей Постернак, в свою очередь, отметил, что в православии отсутствуют специальные молитвы от землетрясений и цунами, так как на Руси подобных бедствий не существовало.