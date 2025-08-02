По Крымскому мосту временно перекрыли движение автомобилей

Об этом только что сообщил Оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, - говорится в этой информации. - Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности".

Как мы уже рассказывали, в пятницу вечером Канал экстренной информация для жителей Кубани опубликовал предупреждение о возможной атаке украинских беспилотников: "Объявлен желтый уровень "Угроза атаки БПЛА" по Азовскому побережью Краснодарского края".

В настоящее время на всей территории Кубани объявлена беспилотная опасность. А глава Приморско-Ахтарского района Кубани попросил своих земляков не снимать работу российских сил ПВО.