Россиян могут оштрафовать за готовку сильно пахнущей еды

Если во время готовки еды запах от нее будет распространяться в соседние квартиры, можно получить штраф. Об этом рассказала юрист Екатерина Нечаева.

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Она пояснила, что у каждого жителя страны есть право на благоприятную окружающую среду. Оно установлено Конституцией России, федеральным законом «Об охране окружающей среды» и другими правовыми актами.

— Часто мы сталкиваемся с тем, что через открытые окна или вентиляцию от соседей идет неприятный запах. Например, из-за готовки или курения. В таком случае нужно обратиться к участковому или в Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства могут провести выездные мероприятия и осуществить заборы воздуха, после чего будет проведен анализ и наложен штраф, — отметила эксперт.

Она добавила, что предприятия, если запах исходит от них, могут закрыть в случае доказательства вины. Штраф за нарушение права на благоприятную среду составляет от 500 до тысячи рублей для физических лиц. Юридическим лицам в случае нарушения придется заплатить от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, передает «Абзац».

Юрист Илья Русяев напомнил, что владельцам кондиционера, шум от которого превышает допустимые нормы, придется заплатить штраф в размере 500–1000 рублей для физических лиц и 10–20 тысяч рублей — для юридических. Также собственника могут обязать приостановить деятельность в течение 90 дней.