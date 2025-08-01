Умер режиссер Юрий Еремин

1 августа 2025 года скончался выдающийся советский и российский театральный режиссер, народный артист РСФСР Юрий Еремин. Об этом сообщила пресс-служба Театра имени Моссовета, с которым была связана значительная часть его творческой жизни.

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Юрий Еремин — один из самых ярких представителей русской классической театральной школы. За свою долгую творческую жизнь он поставил более 100 спектаклей и руководил ведущими столичными и региональными театрами, включая Центральный театр Советской Армии (ныне Театр Российской Армии) и Московский драматический театр имени А. С. Пушкина.

Всесоюзную, а затем и международную известность режиссеру принесла его постановка «Палата № 6» по Чехову, ставшая в конце 80-х годов настоящей сенсацией и с успехом показанная на фестивалях в США и Европе.

Юрий Еремин считался одним из лучших интерпретаторов русской классики, его постановки произведений Пушкина, Достоевского, Гоголя и Чехова всегда отличались глубиной и оригинальностью прочтения.

Значительный этап его карьеры был связан с Театром имени Моссовета, где он с 2000 года выпустил 18 спектаклей. Многие его постановки, такие как «Герой нашего времени» и «Идиот», до сих пор с успехом идут на сцене театра. Помимо режиссуры, Еремин активно занимался педагогической деятельностью, воспитав целое поколение артистов и проводя мастер-классы по всему миру.

В театре назвали уход Юрия Еремина огромной и невосполнимой потерей для российской культуры.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.