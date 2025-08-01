Фестиваль «Таврида.Арт» в Крыму впервые соберет сто тысяч участников

Седьмой фестиваль «Таврида.Арт» в Крыму в 2025 году стал рекордным по количеству заявок на участие — 98 тысяч от зрителей и около 10 тысяч от участников. Об этом сообщает СМИ2.

Ключевыми темами седьмого фестиваля стали 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и СВО. Им посвятили музыкально-мультимедийные постановки, спектакли, концерты, выставки и благотворительные акции. Также организаторы фестиваля сделали акцент на современном искусстве с упором на национальные традиции, поэтому зрители смогут увидеть работы молодых дизайнеров и локальных брендов со всей России.

«Растет не только наша аудитория — каждый год мы стараемся удивлять и вдохновлять наших гостей, делаем насыщенную программу, добавляем новое и смелое, чтобы показать, на что способны молодые творцы!» — рассказала гендиректор «Таврида.Арт» Ксения Артемьева.

В течение трех дней на площадке фестиваля пройдет более 300 мероприятий. В частности, впервые пройдут театрально-цирковые шоу, большая книжная ярмарка и съемки нескольких кино- и медиапроектов, в том числе будет снята массовая сцена для второго сезона сериала «Ландыши». Кроме того на фестивале покажут ночное шоу электронной музыки с молодыми диджеями из стран БРИКС — Африки, Ирана и Китая. Среди отечественных артистов на площадке «Таврида.Арт» выступят группы «Звери», «Моя Мишель», 25/17, «Пелагея», «Комната культуры», Beautiful Boys и певица VLADA MIRAVI.