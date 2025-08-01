Директор «Тайгана» вновь зашел в вольер ко львам

Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, который недавно пострадал от укуса льва, вновь зашел в вольер к хищникам, чтобы забрать чужой упавший телефон. Об этом в пятницу, 1 августа, он сообщил в своем Telegram-канале.

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— Мне действительно нужно было экстренно зайти ко львам забрать чей-то упавший телефон. Скажу, что было непросто. Как только восстановится моя шея, мы обязательно поедем собирать мусор, осматривать животных, — отметил глава парка.

Кроме того, Зубков добавил, что в скором времени планирует поехать в открытую часть зоопарка — зону свободного обитания животных.

— Голос должен быть, командный мой голос необходим, чтобы команды давать львам, что-то крикнуть, на что-то отреагировать. Голос сегодня не мой, и это тоже один из главных факторов, — добавил он в публикации.

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22 июня лев набросился на директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Мужчина находился в тяжелом состоянии. Однако стало известно, что животное усыплять не будут. «Вечерняя Москва» узнала, что может стать причиной агрессивного поведения хищника в неволе.