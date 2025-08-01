Выдворенному из Латвии ветерану ВОВ вручили российский паспорт

Ветерану Великой Отечественной, выдворенному властями Латвии, вручили паспорт гражданина Российской Федерации. Василия Маскальёнова торжественно поздравили в Псковской области.

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По поручению президента губернатор региона также передал ветерану юбилейную медаль 80 лет Победы.

Василий Максимович большую часть жизнь провёл в Латвии. Служил на флоте, после отставки работал по гражданской специальности. В июле истек срок действия вида на жительство.

Чтобы получить новое разрешение, мужчина должен был подписать так называемую анкету лояльности. По сути, предать свою Родину. Но Василий Максимович отказался. Рига посчитала 98-летнего пенсионера политически неблагонадежным и даже опасным для общества.

В итоге ветеран Великой Отечественной переехал в Псковскую область. Местные власти заверили: окажут семье Маскальёнова всю необходимую помощь.