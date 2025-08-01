Из-за могилы Нонны Мордюковой разгорелся громкий скандал

Народная артистка СССР Нонна Мордюкова умерла 6 июля 2008 года. Ей было 82 года. В последние годы звезда кино болела сахарным диабетом. Похоронили актрису на Кунцевском кладбище рядом с единственным сыном Владимиром (от Вячеслава Тихонова), который скончался в 40 лет от наркотиков.

На могиле Мордюковой и ее сына установили один памятник на двоих. Внизу надгробия из карельского гранита весом несколько тонн выгравированы колосья — напоминание о культовом фильме 70-х "Русское поле", в котором Мордюкова и Тихонов-младший сыграли мать и сына.

Несмотря на то, что звезды советского кино нет в живых уже 17 лет, ее имя продолжают сотрясать скандалы. И виной тому родственники актрисы. В очередной раз наследники Мордюковой разругались из-за ее могилы.

Племянница актрисы Юлия Харламова рассказала, что они с родной сестрой Нонны Викторовны ухаживали за последним пристанищем звезды. Всегда привозили живые цветы, ведь Мордюкова перед смертью наказывала, чтобы на погосте не было искусственных букетов. Юля отметила, что по завещанию актрисы, все ее наследство отошло именно родной сестре, а та в свою очередь, оформила договор ренты на племянниц Юлию и Елену.

Внезапно о могиле актрисы стала беспокоиться другая племянница — Ирина.

"Суд решил, что все эти годы именно она ухаживала за могилой Нонны Викторовны. Хотя это делали мы с Еленой", — посетовала женщина.

После этого разразился новый скандал. В могилу Нонны Викторовны захоронили прах ее сестры, мамы Юлии. И якобы сделала это Ирина.

"Нонна Викторовна хотела лежать только со своим сыном. Но это было сделано втайне, в дождливый день. Всем занималась моя сестра Ирина", — рассказала племянница актрисы.

А буквально пару недель назад родственники актрисы окончательно разругались. Юлия выбросила с могилы Мордюковой пластиковые цветы, ведь актриса просила семью, чтобы такого не было на кладбище, а в ответ получила обвинение в вандализме.

"Ирина уже написала два заявления о вандализме на нас! Мол, были выброшены цветы, свечи, вазы, из-за чего могила имеет неухоженный вид", — поделилась с МК Юлия.

Более того, на могиле Мордюковой установили камеру. Теперь всех приходящих почтить память актрисы фиксируют. "Это памятное место не только для нас, но и для всех, кто любил и помнит Нонну Викторовну. Она не заслужила дешевых искусственных ковриков, пластиковых букетов и камер", — отметила племянница актрисы.