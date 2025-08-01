Названа возможная причина внезапной смерти актера Глотова

Актриса и режиссер Евгения Бордзиловская назвала возможную причину смерти найденного мертвым в московской квартире актера Максима Глотова. Об этом пишет NEWS.ru.

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Собеседница издания отметила, что обнаружила тело 60-летнего коллеги вместе с директором кинофестиваля в Артеке Егором Сальниковым.

По словам актрисы, они с коллегами поехали к Глотову утром в пятницу, вызвали полицию, однако квартиру вскрывать не стали, так как они не родственники.

Артист купил комнату в коммуналке, коллеги нашли телефон внука его бывшей соседки по коммуналке, вскрыли и обнаружили Глотова мертвым.

Известного российского актера обнаружили мертвым

По мнению режиссера, актер мог скончаться из-за проблем с сердцем.

Ранее Бордзиловская рассказала, что перед смертью Глотов испытывал проблемы с почками. При этом на здоровье он жаловался крайне редко.