mzlff даст уютный воскресный концерт под открытым небом  на МТС Live Лето в «Лужниках» 3 августа

Площадка МТС Live Лето в «Лужниках» третий месяц подряд собирает зрителей на концертах главных музыкальных фрешменов сезона и признанных звезд.

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Генеральный партнер МТС Live Лето в «Лужниках» — бренд современной электроники DIGMA PRO. Официальный партнер проекта — Самокат.

Интерактивные зоны от партнеров, фуд-корт, зоны отдыха: МТС Live Лето — это не просто концертная площадка, а полноценное пространство летнего отдыха и ярких впечатлений. Здесь можно поиграть на барабанах и почувствовать себя рок-звездой, сделать фото в образе известной личности благодаря технологиям ИИ и AR, исследовать лабиринт и сделать селфи на фоне зеркальной фотозоны, воспользоваться бьюти-баром от партнеров и выиграть фирменный мерч.

© Пресс-служба

Чтобы это лето не потерялось на задворках воспоминаний, mzlff готовит уютный летний концерт 3 августа на МТС Live Лето. mzlff обещает представить специальную программу под тёплый воскресный вечер, чтобы вместе пройти весь творческий путь Ильи Мазеллова от самых первых концертов до стадионов.

Узнать расписание и последние новости, а также купить билеты можно на официальном сайте МТС Live Лето 2025 или странице VK.